Глава Карелии рассказал секретарю Совбеза о пользе санкций для промышленности

Западные санкции и ограничение импорта открыли новые возможности для развития собственного производства в Карелии.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву во время его визита в Карелию.

«Например, крупное предприятие Карелии — литейный завод „Петрозаводскмаш“, в новых условиях значительно увеличил объём заказов. Сейчас завод активно их выполняет, уже даже отлили первый корпус турбины, которые ранее производили за границей. Сегодня предприятие имеет планы и необходимые площади для увеличения более чем в 2 раза объёма производства литья. Также завод сохраняет компетенции и готов изготовлять изделия из чугуна для бумагоделательной отрасли. В первую очередь, сушильные цилиндры, вакуумирующие валы как по российском, так и по европейским нормам, которые могут быть использованы при строительстве и модернизации целлюлозно-бумажных комбинатов России и зарубежных стран. Считаем необходимым совместно с Минпромторгом проработать возможность производства данных комплектующих в порядке импортозамещения», — заявил руководитель региона.

Зачем Патрушев приезжал в Карелию, читайте в статье «Столицы на Онего».