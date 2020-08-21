Глава Карелии разрешил возобновить работу кружков и секций при одном условии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

В распоряжение главы Карелии внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов.

В документе отмечено, что разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием (учебные занятия, тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста) в полном объёме.

Теоретические занятия при подготовке водителей автотранспортных средств разрешено проводить не дистанционно, а в очной форме, при условии нахождения в помещении лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра и обязательной периодичной дезинфекцией используемого помещения.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу с понедельника, 24 августа.

Ранее сообщалось, что с 24 авгута пожилые граждане Крелии могут посещать магазины когда захотят.