Глава Карелии разрешил загородные прогулки

Артур Парфенчиков подписал распоряжение о разрешении загородных прогулок с 7 мая.

"Знаю, с каким нетерпением жители Карелии ждут возможность выйти из дома не только в магазин или аптеку, а чтобы подышать свежим воздухом, погулять с детьми. Учитывая длительность режима повышенной готовности и то, что большинство соблюдает предписанные ограничительные меры, подписал распоряжение о разрешении в Карелии с 7 мая загородных прогулок, в том числе с использованием личного транспорта", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".



Пока это могут быть только одиночные прогулки либо с членами семьи, с которыми жители Карелии вместе живут. По словам Артура Парфенчикова, также прогуливаться можно в небольших населенных пунктах численностью до 1000 человек, на территориях дачных кооперативов, садоводческих товариществ и т.д. – естественно, при условии социального дистанцирования.