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Глава Карелии разрешил загородные прогулки

Новости. Общество
19:38, 05 Мая 2020
фото: ©Столица на Онего
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Артур Парфенчиков подписал распоряжение о разрешении загородных прогулок с 7 мая.

"Знаю, с каким нетерпением жители Карелии ждут возможность выйти из дома не только в магазин или аптеку, а чтобы подышать свежим воздухом, погулять с детьми. Учитывая длительность режима повышенной готовности и то, что большинство соблюдает предписанные ограничительные меры, подписал распоряжение о разрешении в Карелии с 7 мая загородных прогулок, в том числе с использованием личного транспорта", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Пока это могут быть только одиночные прогулки либо с членами семьи, с которыми жители Карелии вместе живут. По словам Артура Парфенчикова, также прогуливаться можно в небольших населенных пунктах численностью до 1000 человек, на территориях дачных кооперативов, садоводческих товариществ и т.д. – естественно, при условии социального дистанцирования. 

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