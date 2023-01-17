Глава Карелии испек сульчины на Масленице у Деда Мороза

Артур Парфенчиков рассказал, как прошла Масленица в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко.

По словам главы Карелии, сегодня у Талвиукко было весело и многолюдно. Все – от мала до велика – провожали зиму. Пели, водили хороводы и, конечно, пекли и ели блины.

Как отметил Артур Парфенчиков, впервые на Масленице провели фестиваль «Карельские сульчины» с конкурсом на лучшее блюдо. Тонкие ржаные блины с разными начинками представили на суд жюри несколько ресторанов. Попробовал – понравились все!

Руководитель республики предложил доработать условия - предусмотреть несколько номинаций. А еще - провести в следующем году конкурс среди наших поселений, так как что у каждой мастерицы есть свой рецепт.

«Конечно, для меня самые вкусные сульчины – те, что пекли бабушка и мама. Попробовал тоже сегодня сделать сканец – замесить, раскатать, выпечь и начинить. Без сноровки сложно. У супруги лучше получилось!» - признался Артур Парфенчиков.

По традиции готовый сульчин нужно разломать пополам и отдать близкому с добрым пожеланием. Здоровья и счастья всем!