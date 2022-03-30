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Глава Карелии считает, что время сноса «хрущевок» уже «не за горами»

Новости. Общество
14:21, 19 Апреля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС

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Пятиэтажные жилые дома, так называемые «хрущевки» в Карелии в скором времени сменят современные новостройки, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Нужно строить больше качественного многоквартирного жилья. Это совершенно очевидно, потому что у нас проблемы не только с расселением аварийного жилья, но и в целом надо улучшать наш многоквартирный фонд. Потому что не за горами то время, когда наши пятиэтажки, эти „хрущевки“ придут в то состояние, когда их нужно будет заменять более современным многоквартирным жильем», — сказал губернатор.

Он распорядился для стимулирования жилищного строительства разработать программу субсидирования ипотечного кредитования за счет бюджета. Эта программа будет направлена как на возведение многоэтажных новостроек, так и на ИЖС.

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