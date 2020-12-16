Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса

Изменения касаются пунктов общепита в объектах дорожного сервиса и пребывания детей в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Сегодня, 17 декабря, в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р внесены уточнения, которые определяют работу пунктов общественного питания, расположенных в объектах дорожного сервиса.

Теперь работать в ночное время разрешается только кафе при объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных пунктов на федеральных и региональных дорогах.

При этом, как и раньше, после 23.00 могут работать пункты общепита на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, в аэропорту "Петрозаводск".

Предоставлять услуги общественного питания в ночное время разрешается также в столовых предприятий и организаций, но только для своих работников. Разрешено оказание услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Кроме того, ранее установленный запрет на пользование игровыми центрами, игровыми комнатами в торговых комплексах распространяется и на организации, предоставляющие там услуги по дневному уходу за детьми.

Требование применяется к торговым центрам Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, Калевалы, Лоухи, Муезерского, Пряжи.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу со дня его подписания – 17 декабря.