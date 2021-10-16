Глава Карелии сообщил о завершении ремонтных работ на пяти дорогах в республике

До конца года дорожники планируют выполнить оставшийся объем работ еще на трех участках, рассказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, с наступлением непогоды завершаются основные ремонтные работы на дорогах Карелии.

«Задачей этого года было привести в порядок 230 километров региональных трасс по нацпроекту «БКД». Она практически выполнена, готовность составляет 90 процентов», - отметил глава.

Полностью работы завершены на дорогах:

– Петрозаводск – Суоярви (от поворота на аэропорт «Петрозаводск» до посёлка Чална),

– Заозерье – Пиньгуба,

– Петрозаводск – Лососинное,

– Салми – станция Салми,

– Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

До конца года дорожники планируют выполнить оставшийся объем работ на следующих участках:

– Кондопога – Викшезеро,

– Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта,

– Соломенное – Ялгуба – Суйсарь.

Парфенчиков напомнил, что в течение трех лет должны привести в порядок одну из важных для жителей республики дорог – от Медвежьегорска до Великой Губы. В этом году выделили на нее дополнительные средства. Работы здесь идут с опережением графика.