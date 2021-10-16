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Глава Карелии сообщил о завершении ремонтных работ на пяти дорогах в республике

Новости. Общество
14:08, 16 Октября 2021
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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До конца года дорожники планируют выполнить оставшийся объем работ еще на трех участках, рассказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, с наступлением непогоды завершаются основные ремонтные работы на дорогах Карелии.
«Задачей этого года было привести в порядок 230 километров региональных трасс по нацпроекту «БКД». Она практически выполнена, готовность составляет 90 процентов», - отметил глава.

Полностью работы завершены на дорогах:
– Петрозаводск – Суоярви (от поворота на аэропорт «Петрозаводск» до посёлка Чална),
– Заозерье – Пиньгуба,
– Петрозаводск – Лососинное,
– Салми – станция Салми,
– Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

До конца года дорожники планируют выполнить оставшийся объем работ на следующих участках:
– Кондопога – Викшезеро,
– Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта,
– Соломенное – Ялгуба – Суйсарь.

Парфенчиков напомнил, что в течение трех лет должны привести в порядок одну из важных для жителей республики дорог – от Медвежьегорска до Великой Губы. В этом году выделили на нее дополнительные средства. Работы здесь идут с опережением графика.

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Комментарии

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Русский мужик
2021-10-16 15:14:38
Меня поражает ситуяция с ремонтами дорог в России . Ценники у дорожников заоблачные , качество так сэбэ и главное что потом никто ни за что не отвечает.
Изя
2021-10-16 14:58:58
Что с в Карелии молоком ? Так никому и не сообщил ))) :)
Гость
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