Глава Карелии сообщил о завершении ремонтных работ на пяти дорогах в республике

До конца года дорожники планируют выполнить оставшийся объем работ еще на трех участках, рассказал Артур Парфенчиков.
По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, с наступлением непогоды завершаются основные ремонтные работы на дорогах Карелии.
«Задачей этого года было привести в порядок 230 километров региональных трасс по нацпроекту «БКД». Она практически выполнена, готовность составляет 90 процентов», - отметил глава.
Полностью работы завершены на дорогах:
– Петрозаводск – Суоярви (от поворота на аэропорт «Петрозаводск» до посёлка Чална),
– Заозерье – Пиньгуба,
– Петрозаводск – Лососинное,
– Салми – станция Салми,
– Олонец – Питкяранта – Леппясилта.
До конца года дорожники планируют выполнить оставшийся объем работ на следующих участках:
– Кондопога – Викшезеро,
– Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта,
– Соломенное – Ялгуба – Суйсарь.
Парфенчиков напомнил, что в течение трех лет должны привести в порядок одну из важных для жителей республики дорог – от Медвежьегорска до Великой Губы. В этом году выделили на нее дополнительные средства. Работы здесь идут с опережением графика.
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