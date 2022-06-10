Глава Карелии сообщил об открытии в Сортавале первого построенного за 30 лет детского сада Сегодня открыли новый детский сад в Сортавале, в переулке Первомайском, сообщил Артур Парфенчиков.

Как написал на своей странице в соцсети глава Карелии, открывшийся в Сортавале детский сад – это первое дошкольное учреждение, построенное за 30 лет.

"Детский сад рассчитан на полторы сотни ребятишек. Сейчас здесь работают три группы. А с окончанием сезона отпусков откроются все шесть. Часть детей по желанию родителей переведут сюда из двух старых корпусов", - сообщил Парфенчиков.

Руководитель республики отметил, что с открытием нового сада полностью решен вопрос очереди в дошкольные учреждения в Сортавале.

"Мы понимаем, что город растет, развивается, сюда приезжает молодежь. И поэтому мы приняли решение о строительстве еще одного нового сада на 150 мест улице Бондарева. Сейчас проект проходит экспертизу", - сообщил Артур Парфенчиков.