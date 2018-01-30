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Новости. Общество
13:36, 30 Января 2018

Глава Карелии теперь уверен в качестве дома для переселенцев

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Парфенчиков проверил, как построили дом в Кемском районе.

Об этом глава республики сообщил на своей странице ВКонтакте. Артур Парфенчиков проверил 8-квартирный дом по улице Гидростроителей в Кеми. В этот дом уже начали заселяться первые жители.

"По 24-квартирному крупнопанельному дому в п. Рабочеостровск получены все дополнительные экспертизы, проводившиеся по моему указанию, подрядчик все замечания устранил, дом готовится к заселению в феврале-марте. В качестве дома теперь уверен, - сообщил Парфенчиков. - Все данные поручения в конце 2017 г. по организации строительства новых домов выполняются".

Характерно, что строительство в Кемском районе ведет компания "Дальпитерстрой" – компания, которая в свое время серьезно тормозила строительство жилья для переселенцев из аварийного фонда, в частности, в Пряжинском районе.

По ул. Ленина в Кеми компания "Дальпитерстрой" ведет строительство крупнопанельного 54-квартирного дома. Подготовлены участки под строительство 24- и 8-квартирного домов в Кеми и участок под 30-квартирный дом в Рабочеостровске с гарантированным началом строительства в феврале - начале марта.

Кроме того, в конце февраля подрядчик "Дальпитерстрой" возобновит строительство 84-квартирного крупнопанельного пятиэтажного дома в конце улицы Гидростроителей в Кеми. Подготовительные земляные работы на площадке уже начались.
"В течение 10 дней в Кемь прибудет министр Сергей Щебекин, которому поставлена задача вместе с МСУ в короткие сроки подготовить новые участки под строительство в целях начала выполнения нового этапа расселения с 2019 г. Аналогичную работу поручил министру лично контролировать во всех районах Республики. Строительство домов под новый этап планируем начать уже во втором полугодии 2018 г.", - сообщил руководитель республики.

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