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Глава Карелии устроил «разбор полетов» в Пудоже

Новости. Общество
14:42, 11 Августа 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков встретился с коллективом отделения карельской авиалесоохраны в Пудоже.

Как пишет руководитель республики на своей странице в соцсети, в райцентре состоялся «разбор полетов» в буквальном смысле. Артур Парфенчиков поблагодарил коллектив отделения карельской авиалесоохраны за мужество при тушении лесных пожаров нынешним летом и обсудил конкретные проблемы.

«Главное, конечно, низкие зарплаты. Моя позиция, и об этом я говорил неоднократно, зарплату сотрудникам „Авиалесоохраны“ повышать надо, профессия опасная. Если будем платить достойно — молодежь охотно пойдёт работать в службу. Важно также обновить и материально-техническую базу», — пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что эти проблемы он поднял на совещании с президентом России.

«Владимир Владимирович наши предложения услышал и поддержал. Затраты на борьбу с пожарами предложено увеличить более чем вдвое — с 6 до 14 млрд рублей. Кроме того, субъектам на компенсацию затрат на борьбу с лесными пожарами будут направляться средства резервного фонда правительства РФ», — отметил руководитель региона.

По словам главы Карелии, сейчас обсуждается вопрос передачи полномочий на федеральный уровень. По мнению Парфенчикова, это позволит решить многие проблемы. Тем более если учесть, что за последние годы существенно выросли отчисления республики в федеральный бюджет от аренды лесных участков. В 2018 году это было 740 млн рублей, в 2021 году планируется перечислить уже 1 млрд 544 млн рублей.

«Сами сотрудники, кстати, поддерживают решение о федеральном статусе службы. На встрече они об этом говорили открыто», — отметил руководитель республики.

Ранее сообщалось, профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц.

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Комментарии

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Я/МЫ
2021-08-11 15:09:56
Кто не понял, тот поймет.. (Р.А.Кадыров)
drug
2021-08-11 15:01:27
СМИ: профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц.
Ох - а что делать с воспитателями, они тоже профессионалы, они воспитывают детей - которые воможно станут пожарными.
А учителя, они обучают будующих пожарных.
Перечислять можно и дальше.
Просто может кто -нибудь сможет объяснить разницу в зарплатах у чиновников и обычных людей.
Сейчас у огромного количества чиновников нет понимания, что они работают на людей, получая зарплату в прямом смысле слова из кармана граждан. Отношение общества к власти напрямую зависит от поведения каждого чиновника на местах.
Изя
2021-08-11 14:47:57
От стыда в ОТСТАВКУ не подал ? )))) :)
Гость
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