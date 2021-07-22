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«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц

Новости. Общество
12:12, 22 Июля 2021
фото: Илья Тимин

Командир десантной пожарной бригады «Авиалесоохраны» Карелии Денис Каньгин рассказал, почему горит лес.

Поселок Кудама на берегу озера Сямозеро удалось отстоять от огня. Местные жители избежали эвакуации, как в Найстенъярви, потому что им повезло: в тушении пожара принимали участие сотрудники Авиалесоохраны – профессионалы, которые знают, как тушить лесные пожары, и умеют это делать.

К сожалению, из 100 человек их осталось только 14.

«14 человек – это вся группа, которая есть у нас в Карельском центре «Авиалесоохраны». Петрозаводск, Пряжинский район, Кондопожский. 14 человек на все районы! Нас так мало, потому что люди к нам не идут, в месяц у нас зарплата 20 тысяч рублей. Специалисты бегут! Молодые приходят, поработают 2 месяца и уходят на нормальные зарплаты. Они развалили всю лесоохрану. У нас раньше 100 человек было. Все пожары тушили. Такого никогда не было! Все развалили вместе с этими министрами, и сейчас они на нас начинают голос повышать. Что вы там делаете? Мне хочется, блин…», - возмущался командир.

«Раньше мы летали, находили маленькие пожары, прыгали - и сразу тушили. А теперь ни полетов, ни прыжков, ни спусков – ничего нет, виновато правительство и все министры. Записывайте! У меня нагорело!».

Денис Александрович вместе со своей малочисленной командой профессионалов, оставшихся верными профессии, несколько суток сдерживают огонь на подступах к Кудаме.

Читайте в большом репортаже с поселка Кудама, который уже вторую неделю спасают от огня.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-22 14:06:22
неправда. Статистика пару дней назад отписалась, что в Карелии средняя з/п 50000 руб. Это вранье. Такого быть не может. Бедные депутаты вообще за идею работают, недоедают. Так за народ переживают, что не спят сутками
Ваня
2021-07-22 13:52:14
Кому сказать "спасибо " за развал авиалесохраны в стране, мы все прекрасно знаем!
Zim
2021-07-22 14:29:09
Ваня, только авиалесоохраны?
David.
2021-07-22 13:36:37
А что Шандалович? Он свой отряд депутатов уже отправил?
театральный критик
2021-07-22 13:22:19
Агрекалчнутые читуны, голунов, слабунова когда пойдут лес тушить за 20 тысяч ?
sergo
2021-07-22 13:01:49
Да ладно! Какие 20 тысяч? Не далее как вчера Столица писала, что средняя зарплата в Карелии 50 тысяч!
Zim
2021-07-22 12:44:16
Кто, как и почему принимает решение в охране леса, медицине, образовании, культуре об оптимизации (сокращении) и одновременном увеличении численности силовиков, полиции, росгвардии и тп? Неужели это одни министры говорят, а давайте-ка сократим у нас численность в разы, а другие наоборот что-то мало у нас бойцов, увеличим-ка мы свою численность в два раза? А может их об этом губернаторы умоляют?
Кто, как и зачем принимает у нас в стране такие решения?
Мария
2021-07-22 14:05:50
Zim, все фамилии этих "героев" на слуху. Возглавила движение оптимизации бюджетников тогдашний руководитель финансового блока России мадам Голикова, теперь продолжает ее дело господин Силуанов. А в Карелии главный оптимизатор - министр финансов Антошина. Дотационный регион - хочешь дотации - режь численность бюджетников! А то, что бюджетники, которые отвечают за жизнь, здоровье и безопасность граждан должны быть неприкосновенны, видимо, ее не слишком заботит.
Zim
2021-07-22 14:55:14
Мария, Голикова, Силуанов, Антонина, так значит вот кто виноват в том бардаке, который творится в стране? Они вероятно как бояре плохие Президента обманывают?
Саныч
2021-07-22 12:44:03
Админ, бань уже этого придурка.
врунофф
2021-07-22 12:20:52
Очередное нытье. Не нравится - идите в бизнес. У нас свободная страна.
Leopol'd
2021-07-22 14:09:32
врунофф, закрой едало и иди тушить пожары!
Off
2021-07-22 12:43:09
врунофф, а ты пойдешь тушить пожары ..трепло диванное
врунофф
2021-07-22 12:51:51
Off, лёха протестанутый, за 20 тыщ не пойду. А ты ?
Off
2021-07-22 15:29:14
врунофф, это тебе надо спросить у Лехи. Социопатишка..ты же считаешь себя педриотом. Ты должен бесплатно землю рыть и визжать на всю Карелию и начальник обратит на тебя внимание и. ..ласково попинает тебя ..за усердие.
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