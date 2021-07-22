«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц

Командир десантной пожарной бригады «Авиалесоохраны» Карелии Денис Каньгин рассказал, почему горит лес.

Поселок Кудама на берегу озера Сямозеро удалось отстоять от огня. Местные жители избежали эвакуации, как в Найстенъярви, потому что им повезло: в тушении пожара принимали участие сотрудники Авиалесоохраны – профессионалы, которые знают, как тушить лесные пожары, и умеют это делать.

К сожалению, из 100 человек их осталось только 14.

«14 человек – это вся группа, которая есть у нас в Карельском центре «Авиалесоохраны». Петрозаводск, Пряжинский район, Кондопожский. 14 человек на все районы! Нас так мало, потому что люди к нам не идут, в месяц у нас зарплата 20 тысяч рублей. Специалисты бегут! Молодые приходят, поработают 2 месяца и уходят на нормальные зарплаты. Они развалили всю лесоохрану. У нас раньше 100 человек было. Все пожары тушили. Такого никогда не было! Все развалили вместе с этими министрами, и сейчас они на нас начинают голос повышать. Что вы там делаете? Мне хочется, блин…», - возмущался командир.

«Раньше мы летали, находили маленькие пожары, прыгали - и сразу тушили. А теперь ни полетов, ни прыжков, ни спусков – ничего нет, виновато правительство и все министры. Записывайте! У меня нагорело!».

Денис Александрович вместе со своей малочисленной командой профессионалов, оставшихся верными профессии, несколько суток сдерживают огонь на подступах к Кудаме.

Читайте в большом репортаже с поселка Кудама, который уже вторую неделю спасают от огня.