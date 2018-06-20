Глава Карелии в Москве попросил денег на дороги и капремонт

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился в Москве с федеральными чиновниками.

"С руководителем федерального дорожного агентства Р.В. Старовойтом обсудили возможность дополнительного финансирования дорожного фонда Карелии на 2019-2022 гг., а также передачу в федеральную собственность автодорог Великая Губа – Оятевщина и Лоухи – Суоперя, – обе они имеют общефедеральное значение", - написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте".

На встрече с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко обсуждал предложения по ключевым вопросам строительства дорог, капитального ремонта многоквартирных домов, расселения аварийного жилищного фонда.

"Просил увеличить субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды: 7265 дворовых и 1068 общественных территорий в Карелии требуют ремонта и больших капиталовложений. Еще один вопрос - выделение субсидии из резервного фонда Правительства РФ на завершение строительства автодороги в Петрозаводске (от ул. Чкалова до Лесного пр.), которая имеет важное социальное значение - она расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к перинатальному центру", - рассказал глава республики.

Артур Парфенчиков также сделал предложения по дополнительному финансированию капремонта многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия.

Какие были итоги встреч, глава республики не уточнил.