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Глава Карелии в споре о сокращении водоохранных зон привел в пример Финляндию

Новости. Общество
13:46, 19 Января 2023
фото: braindepot.ru

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Глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал на отказ комитета Госдумы поддержать предложение о сокращении водоохранных зон для водоемов республики.

Эту тему губернатор затронул на заседании правительства.

Накануне комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды не поддержал инициативу властей Карелии сократить водоохранную зону с 200 до 50 метров.

«Не совсем загрязнные озера в Карелии. Потеряете их. Озера нужно оставить в покое», — отметили на заседании профильного комитета ГосДумы.

Глава Карелии не согласен с этой позицией. По его словам, в республике, где насчитываются десятки тысяч рек и озер, есть множество населенных пунктов, расположенных вдоль береговой линии. Из-за 200-метровой водоохраной зоны их жители могут лишиться своих огородов.

«У нас тысячи земельных наделов в сотнях населенных пунктов попали в весьма сложную ситуацию правовую… Это исторические наши территории, которые столетиями разрабатывались.  Люди там жили и живут до сих пор, сажают картошку и вносят удобрения. Это происходило столетиями. И есть много дачных кооперативов, которые появились вдоль рек и озер в советские времена. Там тоже люди не первое поколение занимаются земледелием. Поэтому, кто бы там что ни говорил, это вопрос очень важный для республики, и мы будем им заниматься», — сказал глава республики.

Он привел в пример Финляндию,

«В Финляндии ограничения действуют 10 метров для внесения удобрений до зоны водоема», — пояснил руководитель региона.

По его словам, власти Карелии будут добиваться изменений в законодательстве.

«Мы будем продолжать работу вместе с федеральным центром для того, чтобы скорректировать водное законодательство для республики Карелия. Чтобы там ни говорили. Потому что, то законодательство, которое сегодня действует, создает массу проблем для наших жителей», — добавил губернатор.

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