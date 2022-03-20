Власти Карелии подготовили пакет документов для исполнения указа президента РФ о дополнительных полномочиях губернаторов по поддержке бизнеса, в том числе, по смягчению контроля и надзора.

Эта тема обсуждалась на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями бизнеса.

На федеральном уровне правительство РФ уже продлило до конца 2022 года мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса, за исключением случаев, когда возникает угроза ЧС или жизни и здоровью граждан. То же самое собираются сделать и власти Карелии.

Однако отменой проверок дело не ограничится. Власти Карелии пересматривают нормативно-правовую базу, которая накладывает на бизнес множество обязательств, в том числе, при получении бюджетных субсидий.

По мнению главы Карелии, сейчас есть новые возможности, чтобы создать «максимально комфортную атмосферу экономической свободы».

«Даже если есть проблемы, при их обсуждении одновременно возникает ощущение некой долгожданной свободы для кардинального решения тех проблем, которые, может быть, мы не так активно решали в предыдущий период», — сказал Парфенчиков.

Какие изменения планируют власти Карелии, читайте в статье «Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы».