Глава Карелии вручил медали представителям крупного бизнеса

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил государственные награды руководителям трех крупных предприятий республики.

В их числе генеральный директор компании «Карелстроймеханизация» Николай Макаров. Он удостоен ордена «Сампо».

Пресс-служба правительства перечислила заслуги Макаров, за которые он получил награду.

«КСМ» реализует важнейшие социальные проекты в строительной области, включая возведение учреждений образования, жилья и промышленных объектов. Совсем недавно в Петрозаводске начала работу самая большая в республике школа, рассчитанная на 1350 ребят. В столице Карелии и районах Карелии «КСМ» завершает строительство трех детских садов, в Медгоре возводится школа на 1100 мест», — пояснили в правительстве.

Кроме того, директор предприятия «Русский Лесной Альянс» Сергей Савицкий награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия», а генеральный директор предприятия «Петрагранит» Дмитрий Фабрикантов — медалью М. П. Пименова за благотворительную деятельность.