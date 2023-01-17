Глава Карелии: «Все больше людей учится быстро и правильно произносить слово Воттоваара»

Власти Карелии рассчитывают увеличить приток туристов благодаря росту спроса на внутренний туризм в условиях санкционных ограничений.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в программе «Сказано в сенате» на телеканале «Вместе. РФ».

«Пандемия, санкционное давление — конечно, мы понимаем, что для нас это шанс открыть Карелию максимальному количеству россиян», — сказал губернатор.

В числе наиболее привлекательных для туристов направлений он назвал Кижи, Приладожье, Беломорье, через которое лежит путь на Соловки, а также другие территории, которые только начинают приобретать популярность.

«Все больше и больше людей учатся быстро и правильно произносить слово Воттоваара. Потому что это тоже уникальное место, место силы, как его называют ценители таких путешествий. И там тоже, в западной Карелии, которая раньше была далека от туризма, все чаще встречаются туристы из разных частей России», — пояснил руководитель региона.