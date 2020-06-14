Глава Карелии выступит с докладом о работе республиканского правительства 25 июня

Ежегодное выступление губернатора в карельском парламенте оказалось отложено из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступит в Законодательном собрании республики с докладом о работе своего кабинета министров за прошлый год 25 июня. Об этом "Столице на Онего" сообщили депутаты карельского парламента.

Напомним, руководство Карелии традиционно отчитывается перед депутатским корпусом весной. Однако в нынешнем году выступление губернатора в Законодательном собрании оказалось отложено из-за угрозы распространения коронавируса.