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Глава Карелии выступит с докладом о работе республиканского правительства 25 июня

Новости. Политика
13:01, 15 Июня 2020
фото: © правительство Карелии
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Ежегодное выступление губернатора в карельском парламенте оказалось отложено из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступит в Законодательном собрании республики с докладом о работе своего кабинета министров за прошлый год 25 июня. Об этом "Столице на Онего" сообщили депутаты карельского парламента.

Напомним, руководство Карелии традиционно отчитывается перед депутатским корпусом весной. Однако в нынешнем году выступление губернатора в Законодательном собрании оказалось отложено из-за угрозы распространения коронавируса.

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Комментарии

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Изя
2020-06-15 13:29:38
Да верно , zanoza говорит . о чём и отчитываться . если Карелия в полном упадке , позади России всей . В ОТСТАВКУ пора уже идти , а не отчитываться )))
zanoza
2020-06-15 13:09:29
Да кому нужны эти пустые доклады, реальных результатов не видно!
Гость
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