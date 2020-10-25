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Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении масляных пятен на реке Чирка-Кемь

Новости. Общество
14:37, 26 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Такое поручение 26 октября дано республиканскому Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, сообщили в правительстве Карелии.

На месте прорыва дамбы на ГЭС-2 в Кемском районе, как сообщают местные жители, появились масляные пятна. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил республиканскому Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения выяснить причины их появления. На месте уже работают представители Росприроднадзора. Они осматривают помещения станции и выясняют, не было ли утечки масла с трансформаторов.

Сейчас на размытом участке идут работы по устранению последствий прорыва дамбы на реке Чирка-Кемь. Строители трудятся круглосуточно. В причинах аварии разбирается комиссия, в нее вошли представители строительных и проектных организаций, а также Ростехнадзора

По мнению Артура Парфенчикова, ситуация на объекте действительно сложная, но не критичная.

"То, что разрушила вода, будет восстановлено. Добавлю также, что ГЭС № 1 при прорыве дамбы не пострадала", - сообщил глава региона.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

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Комментарии

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Изя
2020-10-26 14:59:11
Тут не интересоваться надо , а все органы власти поднимать на уши с прокуратурой и СК и пересадить человек десять не менее , чинуш и комерсов . :) Загадят всю Карелию демоны (((( :)
zanoza
2020-10-26 15:23:15
Изя, все органы только по команде поднимаются, а им ещё не дали такой команды.
протестанутый
2020-10-26 14:54:33
Хде слабунова, фукс, леповецкий ? Почему не протестуют ?
zanoza
2020-10-26 15:22:32
протестанутый, а где "мы тут власть", себя ВКонтакте расхваливает, вместо того чтобы работать?
Изя
2020-10-26 15:01:15
протестанутый, с палками по лесу ходят )))
протестанутый
2020-10-26 15:12:33
Изя, с ахеджаковой улицкой и ефремовым ?
User
2020-10-26 14:46:35
лесоруб
2020-10-26 14:44:17
как у известного сатирика "... наши люди под водой стали жить еще лучше...!"
Гость
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