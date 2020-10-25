Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении масляных пятен на реке Чирка-Кемь

Такое поручение 26 октября дано республиканскому Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, сообщили в правительстве Карелии.

На месте прорыва дамбы на ГЭС-2 в Кемском районе, как сообщают местные жители, появились масляные пятна. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил республиканскому Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения выяснить причины их появления. На месте уже работают представители Росприроднадзора. Они осматривают помещения станции и выясняют, не было ли утечки масла с трансформаторов.

Сейчас на размытом участке идут работы по устранению последствий прорыва дамбы на реке Чирка-Кемь. Строители трудятся круглосуточно. В причинах аварии разбирается комиссия, в нее вошли представители строительных и проектных организаций, а также Ростехнадзора

По мнению Артура Парфенчикова, ситуация на объекте действительно сложная, но не критичная.

"То, что разрушила вода, будет восстановлено. Добавлю также, что ГЭС № 1 при прорыве дамбы не пострадала", - сообщил глава региона.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.