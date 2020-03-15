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Глава Карелии: Заразите – пойдете под суд уголовный

Новости. Общество
13:45, 16 Марта 2020
фото: коллаж: © pixabay.com /qimono/ © Столица на Онего
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Артур Парфенчиков пригрозил уголовным наказанием людям, не соблюдающим предписания Роспотребнадзора.

Сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков предупредил граждан, вернувшихся из поездки в другие страны, о необходимости соблюдать двухнедельный режим изоляции.

"Хочу сказать гражданам: приехали из соответствующей страны - выходите на самоизоляцию, не ждите, пока вас найдут, - сказал Парфенчиков. - Есть телефоны – обращайтесь, есть вопросы - решим. Находитесь дома. Более того, невыполнение предписаний органов Роспотребнадзора в данном случае может повлечь не только административную ответственность, но и уголовную".

Артур Парфенчиков отметил, что если нарушение ограничений изоляции повлечет за собой заражение других граждан, то виновный пойдет под суд.

"Заразите – пойдете под суд уголовный, - заявил глава. - Соответствующая статья в Уголовном Кодексе есть, поэтому еще раз скажу, что это вопрос серьезный: изолировали, получили предписание - находитесь дома".

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