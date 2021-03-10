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Глава Карелии: Зарплаты муниципальных чиновников должны зависеть от доходов бюджетов

Новости. Общество
12:07, 11 Марта 2021
фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
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Муниципальные чиновники вправе повышать себе зарплату, если они добились роста доходов бюджета на своей территории, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании правительства, посвященном социально-экономическому положению Сортавальского района.

"Растут доходы поселения, соответственно, можно увеличивать расходы на содержание… Я никогда не считал, что это зазорно, если муниципальные чиновники при качественной работе при росте доходов будут получать ответный результат…Это мотивация работы, в том числе, муниципальных служащих. Если они увеличили поступления в казну муниципальную, то, наверное, и население с этим согласится и депутаты. Почему нет?", - сказал губернатор.

Поводом для обсуждения этого вопроса стал доклад министра финансов Карелии Елены Антошиной о превышении норматива бюджетных затрат на содержание муниципальных служащих Сортавалы и Кааламского сельского поселения.

Почему местные власти не согласны с выводами Минфина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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