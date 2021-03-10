Глава Карелии: Зарплаты муниципальных чиновников должны зависеть от доходов бюджетов

Муниципальные чиновники вправе повышать себе зарплату, если они добились роста доходов бюджета на своей территории, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании правительства, посвященном социально-экономическому положению Сортавальского района.

"Растут доходы поселения, соответственно, можно увеличивать расходы на содержание… Я никогда не считал, что это зазорно, если муниципальные чиновники при качественной работе при росте доходов будут получать ответный результат…Это мотивация работы, в том числе, муниципальных служащих. Если они увеличили поступления в казну муниципальную, то, наверное, и население с этим согласится и депутаты. Почему нет?", - сказал губернатор.

Поводом для обсуждения этого вопроса стал доклад министра финансов Карелии Елены Антошиной о превышении норматива бюджетных затрат на содержание муниципальных служащих Сортавалы и Кааламского сельского поселения.

Почему местные власти не согласны с выводами Минфина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".