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Глава Карелии: «Жители имеют возможность неплохо зарабатывать на туризме»

Новости. Общество
12:30, 20 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Жители Кемского района Карелии стали более активно заниматься туристическим бизнесом благодаря росту турпотока.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков после поездки по Кемскому району.

По его словам, он встретился со многими местными жителями, которые настроены сами строить гостевые дома и развивать сферу услуг для туристов.

«Есть поток туристов, есть стабильный доход, это замечательно. Люди зарабатывают деньги, и это главное для чего собственно мы развиваем туризм. Жители Кеми сегодня имеют возможность достаточно неплохо зарабатывать. Это хорошо», — сказал Парфенчиков.

Он подчеркнул, что рост турбизнеса в Кемском районе напрямую связан с федеральным проектом развития Соловецкого архипелага.

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Комментарии

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Изя
2021-08-20 12:50:40
Не благодаря , а вопреки ))) :)
Гость
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