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Глава Кемского района прокомментировал аварийную ситуацию на Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
14:18, 26 Октября 2020
фото: © фото очевидцев
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Глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров заявил, что опасности для экологической обстановки после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС на реке Кемь нет.

Руководитель района сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что по факту случившегося на Белопорожских ГЭС размытия участка плотины ведётся активная работа по выяснению причин, устранению последствий.

"Естественно, что для гидросистемы Кемских ГЭС это нештатная ситуация. В воскресенье, совместно со специалистами каскада Кемских ГЭС, сотрудниками МЧС и специалистами администрации было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и выезд на место. Локально - обстановка контролируется, осуществлены неотложные защитные мероприятия, позволившие сократить ущерб и предотвратить разрушение зданий и оборудования. Признаков попадания вредных веществ в воду не обнаружено, имеется значительное загрязнение воду вследствие размывания материалов плотины и прилегающей территории. Поэтому ниже по течению может наблюдаться помутнение и повышенное содержание неорганического осадка. Опасности для экологической обстановки не наблюдается", - пишет Дмитрий Петров.

По словам главы районной администрации, специалисты взяли пробы воды. Ситуация находится под контролем прокуратуры, силовых ведомств, местной администрации, МЧС, Ростехнадзора.

"Проводятся работы по восстановлению поврежденных участков плотины гидроэлектростанции. При выявлении загрязнений и опасности для экологической обстановки будут незамедлительно приняты все необходимые меры. Повторюсь, опасности для людей и каскада Кемских ГЭС на данный момент нет", - уверен Петров.

Ранее жители Кемского района Карелии выразили обеспокоенность по поводу состояния реки Кемь после ЧС на Белопорожских ГЭС.

"На воде масло, коряги, муть. Воду не только пить нельзя, даже для бытовых целей нельзя использовать. Каюк водичке. Можете не приезжать к нам в Карелию", - сказал местный житель, отправившись на лодке по реке утром 25 октября.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-10-26 15:17:11
Вот либералам поводов-то будет позлорадствовать, мысленно уже всех пересажали наверно. Чем в стране хуже, тем им веселее.
zanoza
2020-10-26 15:24:41
Неравнодушный, так хуже уже некуда, не плакать же теперь, надо как-то дальше жить, вернее выживать.
протестанутый
2020-10-26 14:56:13
Занозу туда, пусть тряпками утечку затыкает
zanoza
2020-10-26 15:27:39
протестанутый, на это есть "мы тут власть" , а я в очередной раз посмотрю, как эта никчёмная власть будет выкручиваться ужиком и врать всем и вся.
лесоруб
2020-10-26 14:46:21
срочно требуются посадки!
zanoza
2020-10-26 14:26:46
Когда в Сегеже птицы дохли, тоже комиссия работала, но в угоду определённых заинтересованных лиц.
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