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Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС: "Речке каюк" (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:37, 26 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Общественный контроль г. Кемь"
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Жители Кемского района Карелии обеспокоены состоянием реки Кемь после ЧС на Белопорожских ГЭС.

В паблике "Общественный контроль г. Кемь" опубликовали видео, где рыбак показывает, как выглядит река Кемь на следующее утро после прорыва дамбы на ГЭС-2.

"На воде масло, коряги, муть. Воду не только пить нельзя, даже для бытовых целей нельзя использовать. Каюк водичке. Можете не приезжать к нам в Карелию", - сказал местный житель, отправившись на лодке по реке утром 25 октября.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

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