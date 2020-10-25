Николай Макаров о прорыве дамбы: "С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время"

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы на Белопорожских ГЭС в Карелии.

Руководитель строительного предприятия сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 25 октября, на Белопорожских ГЭС, где в субботу произошла ЧС, начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

"На поверхности причина понятная – 99 процентов, что это опять ошибка проектных решений, как было при первом прорыве дамбы. Это связано с ранее взорванной скалой: не учли геометрию этой скалы, образовался подпор, насыщение грунта", - считает Николай Макаров.

Гендиректор компании "КСМ" отметил, что сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы купировать потери. Строители работают круглые сутки, чтобы все восстановить, чтобы больше не было разрушений. Необходимо откачать воду с затопленных этажей здания ГЭС.

"Мы 30 числа должны были запускаться. ГЭС-1 у нас уже полностью готова. Там все по графику, запустимся по плану. С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время – в зиму входим. Для всех это очень тяжело. Мы уже, казалось, выцарапались с первого прорыва дамбы. Новые решения были у проектировщиков. Все сделали. Людей качало от круглосуточной работы. Они, бедные, все исправляли. Им нужно орден за такую работу нужно давать. Все, выдохнули. Финишировали, в ноябре должны были все почистить. И вдруг в 19 часов в субботу там это безобразие произошло. Такая оплеуха! Но мы, карелы, упертые. Все доделаем. Но очень досадно", - констатировал руководитель "КСМ".

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны станции. Длина прорыва – около 20 метров.

По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей, а из-за аварии пуск ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Первый раз серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС 22 марта 2020 года. Тогда вода из реки Кемь прорвала 30-метровый участок дамбы.

Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года.