Глава МЧС по Карелии выехал к месту пожара в Успенской церкви

ГУМЧС по Карелии направляет дополнительные подразделения, чтобы спасти от огня Успенскую церковь в Кондопоге, сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33 минуты на ЕСС-01 города Петрозаводска. В 09.41 прибыли первые пожарные.

В 9:50 было получено подтверждение пожара по высшему рангу опасности. На момент прибытия подразделений установлено, что происходит горение внутри здания на площади 60 м². Погибших, пострадавших нет.

В настоящий момент на месте пожара работают 24 человека, 6 единиц техники.

Дополнительно выехали сотрудники пяти подразделений из Прионежья и Петрозаводска.

В 10.20 к месту пожара выехал начальник ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.