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Глава Медвежьегорского района рассказал о водоснабжении и расселении аварийного жилья

Новости. Общество
07:40, 14 Декабря 2022
фото: кадр трансляции

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Максим Антипов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР Объясняет»

Центр управления регионом Республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов, городских округов и других представителей власти. В этот раз в прямом эфире на вопросы жителей республики ответил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.

Глава районной администрации рассказал, что одним из главных вопросов в Медвежьегорском районе остается строительство канализационно-очистных сооружений.

«Мы уже провели ряд мероприятий в прошлом году. Сейчас перед тем, как установить канализационно-очистные сооружения, нужно обеспечить противопожарный разрыв. Для этого нужен большой участок земли. Мы совместно с Министерством природных ресурсов и Минстроем республики Карелия утвердили карту работ и подготовили документацию», ― рассказал Максим Антипов.

Необходимый пакет документов собран и направлен в федеральный центр для соблюдения процедуры перевода земли лесного фонда в землю населенных пунктов. После этого Минстрой подготовит техническое задание, пройдет аукцион на разработку проектно-сметной документации.

Сейчас действуют старые канализационно-очистные сооружения. На устранение последствий прошлогодней аварии правительство Карелии выделило 2,5 млн рублей. В этом году на КОС выделено еще 9 млн рублей.

«Мы восстановили полностью эти сооружения, удлинили трубу. Сделан резервуар для очистки сточных вод. Сейчас проблемы нет, тем не менее параллельно мы должны стремиться к тем сооружениям, которые полностью эту проблему решат», ― рассказал глава Медвежьегорского района.

В рамках программы расселения аварийного жилья в 2019–2023 годах в Медвежьегорском районе расселено 167 площадей из 187. В 2023 году этот процесс будет завершен. Продолжится строительство многоквартирных домов. Уже построен многоквартирный дом в поселке Пиндуши, а также сформированы земельные участки под строительство других многоквартирных домов для расселения аварийного жилья в рамках следующей программы.

Также в Медвежьегорском районе реализуется федеральный проект по модернизации системы школьного образования. Сюда входит капитальный ремонт школы в Пиндушах, на который в следующем году предусмотрено 76 млн рублей. Также готовятся документы на ремонт Толвуйской школы и школы № 1 в Медвежьегорске. Также правительством Карелии предусмотрено 9 млн рублей на ремонт Дома детского творчества в следующем году.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов в прямом эфире ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

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