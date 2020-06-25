Глава Минэка Карелии рассказал о кознях недоброжелателей России и необходимости голосовать за поправки

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев заявил, что приветствует обнуление президентских сроков, поскольку такая мера помешает зарубежным "партнерам" создавать нестабильность в России.

Глава Минэка Олег Ермолаев высказался на своей странице в соцсети о необходимости голосования за новые поправки в российскую Конституцию.

По мнению Ермолаева, поправки, которые вынесены на голосование, являются "абсолютно правильными и полезными".

Министр Ермолаев, в частности, поддержал идею обнуления президентских сроков, усмотрев в ней основу для противостояния действиям зарубежных "партнеров".

"По поводу обнуления сроков, почему и это я считаю правильным. Наши зарубежные "партнеры" уже давно пытаются создать нестабильность в нашей стране. Сорвать Олимпиаду или опорочить ее результаты, развязать войну у границ России, разместить военные базы НАТО у наших границ, исказить историю Великой Отечественной Войны - все это методы воздействия на наше общество. Ну не нравится им, что мы независимая страна. Особенно давление обостряется в период смены власти. Поэтому только тот факт, что действующий Президент В. Путин может переизбраться, будет являться сдерживающим фактором для недоброжелателей России", - написал Олег Ермолаев и разместил в финале поста видео с названием "Российская земля".

Ранее сообщалось, что глава Минэка Карелии призвал авторов петиции против приезда туристов на карантин оставаться людьми.