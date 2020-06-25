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Глава Минэка Карелии рассказал о кознях недоброжелателей России и необходимости голосовать за поправки

Новости. Общество
08:20, 26 Июня 2020
фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов
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Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев заявил, что приветствует обнуление президентских сроков, поскольку такая мера помешает зарубежным "партнерам" создавать нестабильность в России.

Глава Минэка Олег Ермолаев высказался на своей странице в соцсети о необходимости голосования за новые поправки в российскую Конституцию.

По мнению Ермолаева, поправки, которые вынесены на голосование, являются "абсолютно правильными и полезными". 

Министр Ермолаев, в частности, поддержал идею обнуления президентских сроков, усмотрев в ней основу для противостояния действиям зарубежных "партнеров". 

"По поводу обнуления сроков, почему и это я считаю правильным. Наши зарубежные "партнеры" уже давно пытаются создать нестабильность в нашей стране. Сорвать Олимпиаду или опорочить ее результаты, развязать войну у границ России, разместить военные базы НАТО у наших границ, исказить историю Великой Отечественной Войны - все это методы воздействия на наше общество. Ну не нравится им, что мы независимая страна. Особенно давление обостряется в период смены власти. Поэтому только тот факт, что действующий Президент В. Путин может переизбраться, будет являться сдерживающим фактором для недоброжелателей России", - написал Олег Ермолаев и разместил в финале поста видео с названием "Российская земля".

Ранее сообщалось, что глава Минэка Карелии призвал авторов петиции против приезда туристов на карантин оставаться людьми.

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Комментарии

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новый
2020-06-26 10:47:48
Ночной фотограф в своем бункере сможет проголосовать за поправки.
кир
2020-06-26 10:35:30
Саныч, врачеватель. Ты тоже бездельник как Леопольд. И в глазах ваших только божья роса. :)
Дима
2020-06-26 10:29:17
Грусто читать такие высказывания. Остается надеяться, что это не более чем подхалимаж и желание выслужиться, так как если человек реально убеждён в том, что говорит такое, то совсем беда.
кир
2020-06-26 11:14:34
Дима, тебя никто спрашивать не будет.
Виктор Собанин
2020-06-26 10:24:47
И тут КАДРОВИКА куда-то понесло, но куда — никто не знал.
Ткачев
2020-06-26 10:53:34
Виктор Собанин, Хотелось бы напомнить, что в 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.
Виктор Собанин
2020-06-26 11:12:25
Ткачев, И я о том же...
новый
2020-06-26 09:50:22
Ссаныч, хлебни бояры
Саныч
2020-06-26 09:18:43
Если он и в промышленности так же разбирается, то совсем беда.
Мария
2020-06-26 11:27:27
Саныч, к нему же гражданин Ломако вброшен на "усиление"! А Ломако - крупнейший и опытнейший "специалист" по ВСЕМ вопросам! С нетерпением жду прорыва и экономического чуда!
Сеня
2020-06-26 09:12:31
Слабунисты и коммуняки против. Как же вы смешны в своей бессильной злобе. Предатели страны, плюю на вас
Саныч
2020-06-26 09:43:59
Сеня, галоперидол завезли, беги срочно в аптеку.
Изя
2020-06-26 09:08:02
Хреново . что человек полез в политику . абсолютно не понимая в ней ничего . кадровик есть кадровик . В своей работе бы разобрался и хоть какую то пользу региону принёс :)
Zim
2020-06-26 09:01:14
«Народу нужно внушить два главных тезиса: «нас все не любят» и «нам все должны». Эти тезисы превращают нацию в нацию лузеров, но они — ценой создания коллективного психоза — обеспечивают незыблемость власти вождя. Если народ плохо живет, если экономика падает — это все происходит не потому, что власть ворует и неспособна. Это все потому, что «они нас не любят». А между тем они нам должны».
Njkdez
2020-06-26 08:27:48
Тот самый министр у которого гимнастический зал протек, и крыша в детском сада на ул.Ленинградской в Петрозаводске чуть на детей не упала? Давай давай расскажи нам за козни
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