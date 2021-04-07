Глава Минэка ответил, как в Карелии будут выполнять поручение Путина о росте доходов населения

Власти Карелии прогнозируют рост заработной платы в республике в 2021 году, что позволит выполнить поручение президента РФ Владимира Путина увеличить доходы населения в отстающих регионах страны.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Он ответил на вопрос о том, как можно добиться выполнения поручения президента, которое было дано по итогам совещания с членами правительства России 10 марта 2021 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения…", - говорится в перечне поручений главы государства.

По словам Ермолаева, в Карелии прогнозируется рост заработной платы.

"В первую очередь, конечно, мы достигаем этих показателей благодаря росту заработной платы…Мы идем более опережающими темпами и прогноз по росту у нас достаточно оптимистичный… Мы сейчас проанализировали два месяца 2021 года – рост заработной платы продолжается, и он хороший. Поэтому в этом направлении будем думать…", - сказал министр.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".