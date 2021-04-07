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Глава Минэка ответил, как в Карелии будут выполнять поручение Путина о росте доходов населения

Новости. Общество
15:10, 08 Апреля 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Власти Карелии прогнозируют рост заработной платы в республике в 2021 году, что позволит выполнить поручение президента РФ Владимира Путина увеличить доходы населения в отстающих регионах страны.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Он ответил на вопрос о том, как можно добиться выполнения поручения президента, которое было дано по итогам совещания с членами правительства России 10 марта 2021 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения…", - говорится в перечне поручений главы государства.

По словам Ермолаева, в Карелии прогнозируется рост заработной платы.

"В первую очередь, конечно, мы достигаем этих показателей благодаря росту заработной платы…Мы идем более опережающими темпами и прогноз по росту у нас достаточно оптимистичный… Мы сейчас проанализировали два месяца 2021 года – рост заработной платы продолжается, и он хороший. Поэтому в этом направлении будем думать…", - сказал министр.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Саныч
2021-04-08 15:43:47
Как говорится, промолчи - за умного сойдешь.
карел
2021-04-08 15:38:06
Да . никак . Денег нет , но вы держитесь . как обычно . Губернатору и Ко зарплату повысить бы .
кир
2021-04-08 15:28:40
Денег на халяву не давать, а только за работу. Особенно давидке, леопольдке и безработному оффу.
ромео
2021-04-08 15:27:58
ничего не будут делать, вредительство и саботаж
бюджет
2021-04-08 15:20:11
А если простыми словами, простыми цифрами, простыми деЙствАми, простой ариХметиколй, да ВСЕ ПО ПРОСТОМУ : ЧТО БУДЕТ? Ну народ же лабуду уже не понимает.....
Гость
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