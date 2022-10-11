Глава Минэка прогнозирует прекращение спада промышленности Карелии в 2024 году

Спад промышленности и уменьшение прибыльности предприятий Карелии, вызванный западными санкциями, будет преодолен после переориентации на другие рынки сбыта.

Об этом сообщил в парламенте министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, после отказа западных потребителей от карельской продукции предприятиям требуется найти покупателей в других странах или внутри России. Частично им придется освоить выпуск других видов продукции.

«Мы рассчитываем, что в 2024 году, во втором полугодии ситуация может измениться в лучшую сторону по увеличению объемов производства, по прибыльности наших предприятий… Ситуация сложная, но она у нас под контролем, и мы ее конечно будем исправлять», — сказал Ермолаев.

Как сообщалось ранее, промышленное производство в Карелии за 10 месяцев сократилось на 7,4%.