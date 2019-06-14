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Новости. Экономика
09:17, 14 Июня 2019
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Минэка РФ стал куратором Карелии как региона со слабой экономикой

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Регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.

"Первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать Курганскую область. Алтай, Карелия и Тыва достались главе минэкономразвития РФ Максиму Орешкину", - пишут "Ведомости".

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция "Согласен".

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

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Комментарии

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sergo
2019-06-14 12:35:38
Как так то?
Ведь глава Республики постоянно рапортует, что экономика растет семимильными шагами, новые фабрики и заводы вот-вот откроются...
Неужто лукавит?
goo
2019-06-14 11:48:49
Первым делом пусть решит, куда стеллу поставить. Наши чиновники сами не способны.
кир
2019-06-14 11:11:25
Системный сбой. Никто не поможет. Жить в собачьих какашках до скончания века. Потому что сами такие.
Неравнодушный
2019-06-14 11:00:36
Почётных и заслуженных выше крыши, а экономика слабая. Шунгитовый парадокс.
Беня
2019-06-14 10:49:09
Трупу здоровье уже не подпортишь - вот и поставили :)
Саныч
2019-06-14 10:39:52
Спасибо партии родной. Интересно, кто в штатах курирует Техас и Оклахому?
Американец
2019-06-14 09:56:39
ну всё, .......а Карелии с таким куратором. Ему ёршик от толчка доверить нельзя.
Сергей
2019-06-14 11:42:04
Американец, Согласен! Лучше бы не мешал, а то придется ему еще отстегивать!
User
2019-06-14 09:48:02
Своих сказочных шобла, еще и московита прицепили... "Боливар не выдержит двоих"(с)
Изя
2019-06-14 09:30:15
Слабый куратор слабого региона , зашибись . Достойно покатимся вместе с ним на последние места , ближе к Туве (((((( :) Нам бы еще Мутко и Медведева в помощь и наступит полный стабилизец , перелом и прорыв (((((((((((((( :)
Zim
2019-06-14 11:52:56
Изя, а Вы кого бы хотели? Может Шойгу? Или Бортникова?
Гость
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