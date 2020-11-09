Глава Минэка считает, что "ответственный бизнес" поможет не допустить роста безработицы в Карелии

Уровень общей безработицы в Карелии по итогам 2020 года составит 9% от экономически активного населения республики.

Это следует из проекта прогноза социально-экономического развития Карелии, который представил сегодня на заседании правительства глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев.

По словам Ермолаева, на уровень безработицы не будет влиять модернизация предприятий – там, где идет техническое перевооружение, создаются новые рабочие места.

"У нас ответственный бизнес", - добавил министр.

Как может измениться ситуация в ближайшие 3 года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".