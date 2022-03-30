Глава Минэка заявил, что ряд предприятий Карелии увеличил производство в условиях санкций

Ряд экспортно-ориентированных обрабатывающих предприятий Карелии, несмотря на ограничения внешней торговли, увеличил производство, заявил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.
Как сообщили в пресс-службе министерства, об этом он сообщил на встрече руководства республики с предпринимателями «Диалог бизнеса и власти».
По словам министра, отдельные предприятия-экспортеры нарастили производство более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, Еромлаев завил, что ограничения поставок оборудования из-за рубежа стимулировали импортозамещение. В качестве примера он привел предприятие, которое производит станки для камнеобработки. Такие станки ранее импортировали из Китая и западных стран, а теперь оно будет производиться в Карелии.
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