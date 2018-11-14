12:02, 14 Ноября 2018
Глава Минфина РК объяснила, как будут повышаться зарплаты бюджетников при сокращении бюджета
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Запланированное министерством финансов Карелии ежегодное сокращение расходов бюджета на 10%, не отразится на исполнении указа президента об увеличении заработной платы работников бюджетных организаций.
Об этом заявила сегодня на парламентских слушаниях по проекту бюджета министр финансов Карелии Елена Антошина.
Она ответила на вопрос депутата Виктора Степанова.
"Как мы будем исполнять указы президента при сокращении бюджета, которое вы планируете на 10% в 19 году, на 10% в 20 году и еще сокращение в 21 году?" - спросил Степанов.
Что ответила Антошина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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