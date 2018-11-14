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Новости. Экономика
12:02, 14 Ноября 2018
фото: gov.karelia.ru

Глава Минфина РК объяснила, как будут повышаться зарплаты бюджетников при сокращении бюджета

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Запланированное министерством финансов Карелии ежегодное сокращение расходов бюджета на 10%, не отразится на исполнении указа президента об увеличении заработной платы работников бюджетных организаций.

Об этом заявила сегодня на парламентских слушаниях по проекту бюджета министр финансов Карелии Елена Антошина.

Она ответила на вопрос депутата Виктора Степанова.

"Как мы будем исполнять указы президента при сокращении бюджета, которое вы планируете на 10% в 19 году, на 10% в 20 году и еще сокращение в 21 году?" - спросил Степанов.

Что ответила Антошина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-11-14 12:26:26
В очередной раз "оптимизируют". Создадут монстров-франкенштейнов, ухудшат отдачу и управляемость, предприятий. Но в отчете будут красивые цифры.
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