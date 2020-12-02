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Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война

Новости. Общество
21:05, 03 Декабря 2020
фото: © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра телеканалу "Россия-24".

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд. Российская Федерация данное решение обжаловала.

 

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