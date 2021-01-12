Глава Минприроды Карелии встретится с жителями поселков, требующими остановить варварскую вырубку леса

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Карелии, министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин проведет в Пудожском районе встречу по вопросам рубок леса около поселков Водла и Кубово.

Встреча Алексея Щепина с представителями актива, главами района и поселения в администрации Кубовского сельского поселения состоится 15 января. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Напомним, как сообщил "Столице на Онего" секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение, в котором потребовали остановить рядом с ними варварскую рубку леса, так как лесорубы-варяги оставляют после себя пустыню и разбитые дороги, нарушая таким образом права местных жителей на традиционное пользование природными ресурсами.

"Заготовку леса ведут "варяги". От их деятельности ни бюджет Пудожского района, ни бюджет Республики Карелия не получают ни копейки. При этом в поселках Водла и Кубово процветает тотальная безработица. Люди бегут из района и республики. Местные жители, имея многолетний опыт работы в лесной промышленности, вынуждены перебиваться случайными заработками за пределами Пудожского района и Карелии, что не добавляет благополучия в семейной жизни. Распадаются семьи, растет социальное сиротство. Вырубка лесов вокруг поселков, где мы родились и выросли, где жили наши родители, ничего не дает ни нам, ни бюджету, оставляя после себя пустыню и разбитые дороги", - написали пудожане в обращении.