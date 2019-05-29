Глава Минсельхоза Карелии назвал причину низкого развития села

Главная проблема развития сельских территорий в Карелии и России заключается в отсутствии социальной инфраструктуры.

Такое мнение в интервью ГТРК "Карелия" высказал министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

"Чудовищное отставание уровня развития социальной, инженерной, производственной инфраструктуры села от города. И это отставание сложилось на протяжении всех лет советской власти и постсоветского периода тоже. И даже если мы вернемся к временам "развитого социализма", как бы мы ностальгически не вспоминали тот уровень развития сельского хозяйства, который присутствовал, тем не менее, развитие инфраструктуры сельской радикально отличалось от городского уровня. И в этом лежит основа отставания сельского уклада от городского", – считает глава Минсельхоза республики.

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