Глава Минсельхоза Карелии рассказал, как «все плакали» из-за закрытия форелеводческой фермы

Возрождение закрытой шесть лет назад форелеводческой фермы в одном из поселков Карелии поддержали местные жители, которые ее критиковали.

Об этом сообщил сегодня в парламенте министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

Эту тему он поднял при обсуждении вопроса о реакции населения на создание новых производств.

«Например, недавно я был в Хийденсельге. Там вся местная власть и все население просто рады реанимированию форелеводческого хозяйства… Его ругали, а когда шесть лет оно стояло, все плакали — как стало плохо без него жить. А теперь все говорят: «И слава Богу, что все вернулось», — заявил Лабинов.

Проблемы, связанные с негативной реакцией населения на создание форелеводческих хозяйств ранее неоднократно обсуждались на всех уровнях власти. Один из последних конфликтов возник в Лоухском районе, где жители боятся загрязнения озера отходами форелеводства.