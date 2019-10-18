Глава Минсельхоза Карелии заметил, что население стало есть меньше хлеба

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов объяснил спад в хлебопекарной промышленности республики снижением потребления хлеба населением.

Об этом он заявил сегодня на встрече с работниками сельского хозяйства в Кондопоге.

"Вы как потребители, сидящие здесь, наверное, по своим потребительским ощущениям можете подтвердить, что хлеба мы стали есть все гораздо меньше», - сказал Лабинов.

Как это повлияло на хлебопекарную промышленность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".