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Новости. Экономика
16:09, 18 Октября 2019
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Глава Минсельхоза Карелии заметил, что население стало есть меньше хлеба

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Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов объяснил спад в хлебопекарной промышленности республики снижением потребления хлеба населением.

Об этом он заявил сегодня на встрече с работниками сельского хозяйства в Кондопоге.

"Вы как потребители, сидящие здесь, наверное, по своим потребительским ощущениям можете подтвердить, что хлеба мы стали есть все гораздо меньше», - сказал Лабинов.

Как это повлияло на хлебопекарную промышленность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2019-10-18 17:58:38
Дубенский, внесу поправку : у бытовой хлебопечки окупаемость минимум два года, а в остальном согласен.
Андрей Дубенский
2019-10-18 17:33:52
Тетка права. Насчет количества хлебопечек, кажись, загнула, но по сути так и есть. Мало что свой хлеб знаешь из чего сделан (муку. соль, сахар, воду и раст. масло пока не подделывают), да он еще втрое дешевле покупного, если, конечно, не выёживаться и не покупать муку раскрученную...
тетка
2019-10-18 16:52:26
Не потребление уменьшилось, а покупательский спрос на хлеб упал из-за плохого качества. Сегодня уже каждая четвертая семья имеет хлебопечку и печет сама . Это вкуснее и выгоднее. Как можно министру быть таким наивным7
Писарев
2019-10-18 17:06:01
тетка, То же касается алкоголя. У каждой шестой семьи стоит дистиллятор.
кир
2019-10-18 16:30:54
Не так. Хлеба много привозят из других областей. Он более вкусный. Потребление не уменьшилось.
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