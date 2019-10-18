Глава Минсельхоза Карелии заметил, что население стало есть меньше хлеба

Новости по теме
Загрузка...
Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов объяснил спад в хлебопекарной промышленности республики снижением потребления хлеба населением.
Об этом он заявил сегодня на встрече с работниками сельского хозяйства в Кондопоге.
"Вы как потребители, сидящие здесь, наверное, по своим потребительским ощущениям можете подтвердить, что хлеба мы стали есть все гораздо меньше», - сказал Лабинов.
Как это повлияло на хлебопекарную промышленность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.10.2019, 15:16
17.10.2019, 06:40
13.10.2019, 13:38
16.10.2019, 17:43
Аналитика
Сегодня 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
Сегодня 10:43
Частная жизнь
Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.
Сегодня 09:48
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии