Глава Минсельхоза объяснил, как новый собственник свинокомплекса в Карелии преодолеет протесты населения

Новый собственник свинокомплекса "Кондопожский" построит дорогу для вывоза органических отходов, чтобы прекратить протесты местного населения против возобновления работы предприятия.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Он отреагировал на обращения местных жителей, выступающих против открытия свинокомплекса. По их словам, с 2011 по 2018 годы, когда предприятием владела другая компания, рядом скопилось большое количество органических отходов, которые загрязняют почву и водоемы в окрестностях поселка Березовка.

По словам министра, новый собственник готов устранить причины этих протестов, в том числе, за свой счет построить отдельную дорогу для вывоза органических отходов.

Что сказал министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".