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Глава Минсельхоза объяснил, как новый собственник свинокомплекса в Карелии преодолеет протесты населения

Новости. Общество
12:43, 22 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Новый собственник свинокомплекса "Кондопожский" построит дорогу для вывоза органических отходов, чтобы прекратить протесты местного населения против возобновления работы предприятия.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Он отреагировал на обращения местных жителей, выступающих против открытия свинокомплекса. По их словам, с 2011 по 2018 годы, когда предприятием владела другая компания, рядом скопилось большое количество органических отходов, которые загрязняют почву и водоемы в окрестностях поселка Березовка.

По словам министра, новый собственник готов устранить причины этих протестов, в том числе, за свой счет построить отдельную дорогу для вывоза органических отходов.

Что сказал министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-22 13:35:49
А что новый собственник свинокомплекса первостатейный прохвост, министру плевать. Карелия превратилась в рассадник подобных личностей.
театральный критик
2021-03-22 12:50:48
Да пофиг на ихние протесты. Нанять ЧОП вполне достаточно.
Изя
2021-03-22 12:46:49
Тоже бы посмотреть внимательно его деятельность на прежних местах , чую там много чего есть )) :)
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