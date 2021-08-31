Глава Минсельхоза объяснил, почему на прилавках магазинов в Карелии, в основном, привозной картофель

Сельхозпроизводители Карелии не могут конкурировать в выращивании товарного картофеля с предприятиями центральной полосы России из-за климатических условий.

Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Олонецкого района. Он ответил на вопрос, планируют ли государственные совхозы возрождать выращивание картофеля в тех масштабах, которые были в советские времена.

«Обеспечить производительность на уровне 600-700 центнеров с гектара, как это делают сегодня Брянск, Калуга, Орел, у нас невозможно, поэтому конкурировать с товарным картофелем оттуда мы никогда не сможем», — ответил Лабинов.

По его мнению, Карелия могла бы конкурировать с другими регионами в выращивании семенного картофеля — для этого в республике наиболее благоприятные климатические условия.

Его поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Действительно, современное рыночное хозяйство диктует свои условия, мы должны исходить из законов рынка. Я сам разговаривал с фермерами, которые занимаются картофелем, они тоже приходят к пониманию, что карельские условия, северные условия более оптимальны для выращивания семенного картофеля — это качественный семенной материал, который потом используется в других регионах России», — сказал Парфенчиков.

Вместе с тем, он отметил, что фермерский картофель пользуется большим спросом в Карелии и власти региона будут поддерживать такие хозяйства.