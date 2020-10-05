Глава Минспорта Карелии проведет встречу со спортивной общественностью

Министр спорта республики Алексей Ермашов предлагает спортсменам, тренерам и представителям физкультурно-спортивной общественности обсудить развитие спорта в регионе.

Во вторник, 6 октября, состоится встреча Алексея Ермашова со спортивной общественностью республики. Ключевые темы – развитие физической культуры и спорта в Карелии в 2020 году и планы на 2021 год, взаимодействие Минспорта и "Центра спортивной подготовки" с аккредитованными спортивными федерациями, сообщили в министерстве.

Участники встречи смогут задать вопрос не только руководителям министерства спорта, но и представителям "Центра спортивной подготовки".

Мероприятие состоится 6 октября с 16.00 до 17.00 в конференц-зале Республиканского спортивного комплекса "Курган" по адресу: Курганский проезд, 3.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Петрозаводска тренирует сборную Китая по лыжам.