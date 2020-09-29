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Спортсмен из Петрозаводска тренирует сборную Китая по лыжам

Новости. Общество
09:20, 30 Сентября 2020
фото: © страница Вконтакте Николая Дундукова/vk.com/guanche_96
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Олимпийскому чемпиону 2010 года и тренеру китайской сборной по лыжам Никите Крюкову будет помогать петрозаводский биатлонист Николай Дундуков, сообщает ТАСС.

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере россиянин Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам. Об этом он сообщил ТАСС. 

Крюков будет готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Его контракт с федерацией рассчитан до конца олимпийского сезона.

"Обсуждение было еще зимой, на работу должен был ехать весной, но из-за карантина все приостановилось", - рассказал Крюков, который уже приступил к работе с командой в Китае.

Олимпийский чемпион отметил, что в тренерском штабе ему будет помогать молодой тренер из столицы Карелии Николай Дундуков.

Крюков будет тренировать мужскую и женскую спринтерские команды. "Мне нельзя говорить о том, где мы и как тренируемся, но в целом должен сказать, что в плане подготовки спортсменов я ожидал худшего. В преддверии домашней Олимпиады у всех спортсменов горят глаза, все заряжены на работу", - заметил он.

Крюкову 35 лет, помимо олимпийской золотой медали на его счету серебряная награда Игр-2014 в Сочи и три победы на чемпионах мира. Профессиональную карьеру он завершил в апреле 2019 года.

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