Глава Минтранса Карелии начал принимать жалобы в соцсети "Вконтакте"

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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов начал прием сообщений от жителей республики, касающихся неудовлетворительного состояния автомобильных дорог.
"Граждане могут обратиться напрямую к министру, задав вопрос в личных сообщениях по любым вопросам, относящимся к компетенции министерства, в том числе, связанным с состоянием автомобильных дорог",- информирует пресс-служба правительства республики.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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