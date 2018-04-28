Глава Минтранса Карелии начал принимать жалобы в соцсети "Вконтакте"

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов начал прием сообщений от жителей республики, касающихся неудовлетворительного состояния автомобильных дорог.

"Граждане могут обратиться напрямую к министру, задав вопрос в личных сообщениях по любым вопросам, относящимся к компетенции министерства, в том числе, связанным с состоянием автомобильных дорог",- информирует пресс-служба правительства республики.

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