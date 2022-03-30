Глава Минтранса Карелии ответил на критику укладки асфальта в снег и мороз

Современные технологии, применяемые в Карелии, позволяют ремонтировать дороги с укладкой асфальта даже морозной зимой.

Об этом заявил в эфире телеканала ОТР министр транспорта Карелии Сергей Щебекин.

В качестве примера он назвал улицу Куйбышева в Петрозаводске.

«Все критиковали, что мы улицу Куйбышева в прошлом году доделывали уже в снег, но есть машины — они стоят очень хороших денег и это вопрос подрядчика. Конечно, 10 километров асфальта зимой не уложишь, но уложить 500-600 метров — да, это дорого. Я сам выходил практически каждую ночь на Куйбышева и смотрел. Технологически до минус 11 можно спокойно работать. Там километр дороги в одну сторону оттаивал и километр дороги — в другую сторону оттаивал. То есть она нагревается и асфальт кладется», — пояснил министр.