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Глава Минтранса Карелии ответил на критику укладки асфальта в снег и мороз

Новости. Общество
12:03, 05 Апреля 2022
фото: © Дмитрий Беленихин / ВК

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Современные технологии, применяемые в Карелии, позволяют ремонтировать дороги с укладкой асфальта даже морозной зимой.

Об этом заявил в эфире телеканала ОТР министр транспорта Карелии Сергей Щебекин.

В качестве примера он назвал улицу Куйбышева в Петрозаводске.

«Все критиковали, что мы улицу Куйбышева в прошлом году доделывали уже в снег, но есть машины — они стоят очень хороших денег и это вопрос подрядчика. Конечно, 10 километров асфальта зимой не уложишь, но уложить 500-600 метров — да, это дорого. Я сам выходил практически каждую ночь на Куйбышева и смотрел. Технологически до минус 11 можно спокойно работать. Там километр дороги в одну сторону оттаивал и километр дороги — в другую сторону оттаивал. То есть она нагревается и асфальт кладется», — пояснил министр.

 

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