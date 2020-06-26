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Глава Минтранса назвал возможный срок возобновления полетов за рубеж

Новости. Общество
21:30, 26 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны.

Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал возможный срок возобновления международных авиаперевозок, пишет издание "РИА Новости".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
 
"Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда ещё жива. После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана", – сказал Дитрих.
 

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