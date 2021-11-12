Глава Минздрава Карелии: если человек ест много соли и сахара, медицина его не спасет

Никакие достижения современной медицины не помогут сохранить здоровье людей, если они ведут нездоровый образ жизни.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на совещании правительства при обсуждении реализации программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Карелия».

«Мы можем построить тысячи высокотехнологичных медицинских центров, больниц, но если человек чрезмерно употребляет соль, сахар и допускает при этом аутоагрессивное поведение, то, конечно, ни здравоохранение, ни все наши органы, которые задействованы в этом проекте — они бессильны», — сказал министр.