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Глава Минздрава Карелии: если человек ест много соли и сахара, медицина его не спасет

Новости. Общество
10:05, 17 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Никакие достижения современной медицины не помогут сохранить здоровье людей, если они ведут нездоровый образ жизни.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на совещании правительства при обсуждении реализации программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Карелия».

«Мы можем построить тысячи высокотехнологичных медицинских центров, больниц, но если человек чрезмерно употребляет соль, сахар и допускает при этом аутоагрессивное поведение, то, конечно, ни здравоохранение, ни все наши органы, которые задействованы в этом проекте — они бессильны», — сказал министр.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-12-17 12:51:46
Соль, сахар и спички вредны. Икра и балык - залог здоровья. Вон у депутатов какие здоровенные лица!
кир
2021-12-17 13:01:38
User, чего тянет на малую родину? Не нашёл себя в культурной столице? Мама говорила, - учись, сынок. Не стал. Вот и результат. Только ноешь каждый день. :)
Беня
2021-12-17 10:57:11
Правильно, соль- соленый яд, сахер - сладкий яд, мясо - вкусный яд, гречка -сыпучий яд, макароны - яд с дырочкой для воздуха...
Я так долго могу :)
stranger
2021-12-17 10:48:37
Предполагаю, сбалансированное и качественное питание, где оное можно приобрести и кому это по карману? Где велодорожки, мини стадионы, лыжные трассы и прочая инфраструктура для поддержания физической формы для всех желающих?
Горожанин
2021-12-17 12:17:05
stranger, вот именно! Сахар и соль во всех продуктах в избытке. Плюс прочие консерванты...
кир
2021-12-17 11:38:37
stranger, не ной как д.ю и лео. Никто лично для тебя стадионы и велодорожки строить не будет. Ходи пешком и бегай. Чего ещё надо? :)
Д.Ю
2021-12-17 11:04:00
stranger,

С начала года в России было продано свыше 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% больше, чем годом ранее. В 2020 году рост не достигал даже 2%. Участники рынка связывают нынешнюю динамику с тем, что в попытке экономить часть потребителей, ранее не покупавших продукт, переключилась на него.
Leopol'd
2021-12-17 10:44:05
Только вакцинация спасёт!
кир
2021-12-17 10:36:43
И пьет много водки. :)
1
2021-12-17 10:42:45
кир, ты просто м...чудак )))
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