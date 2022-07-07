Глава Минздрава Карелии лично проверил, как Республиканская больница превращается в современную клинику

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков проверил, как ведутся ремонтные работы в Республиканской больнице имени В.А.Баранова.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков признался, что никогда не был приверженцем «кабинетного» стиля управления, поэтому старается всегда сам выезжать на место события, чтобы спрогнозировать объем предстоящих работ, встретиться с персоналом медицинских учреждений и населением.

В минувший четверг, 7 июля, например, министр побывал в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, где с главным врачом Тамази Карапетяном и специалистами больницы осмотрели операционный блок, травматологическую и урологическую операционные.

«Больница построена не сегодня, и конечно, и ремонты здесь проводились, и оборудование обновлялось, но для того чтобы она стала современной клиникой, еще много работы. И сделать ее за короткое время невозможно. Поэтому мы определили приоритеты и строго им следуем. На первом этапе привели в соответствие современным требованиям хирургию, офтальмологию и травматологию. Пациенты уже успели оценить эти изменения», - написал Михаил Охлопков.

Теперь, по его словам, модернизация ждет нейрохирургию и урологию. Для развития этих служб планируется провести ремонты, обновить оборудование, подготовить кадры.

«Все эти нововведения – для того, чтобы увеличить поток пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, которую они смогут получать, не выезжая за пределы Карелии», - объяснил глава карельского Минздрава.