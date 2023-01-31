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Глава Минздрава Карелии: «Мы стоим на пороге ожирения»

Новости. Общество
09:23, 27 Февраля 2023
фото: © JPC-PROD / shutterstock

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил полным людям, что это у них не кость широкая, а лишний вес.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков поднял актуальную на сегодняшний день тему: ожирение.

Как отметил министр, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, за последние 50 лет число людей, страдающих ожирением, в мире стало втрое больше. Мы стоим на пороге значимого события — вот-вот «ожирение» — эндокринное заболевание, которым сегодня страдают 40% жителей Земли — войдёт в перечень социально значимых заболеваний. То есть займёт место рядом с туберкулёзом и раком».

В России ожирением страдают до 30% трудоспособного населения и ещё 25% имеют избыточный вес. Женщины подвержены развитию ожирения вдвое чаще, чем мужчины, критический возраст для появления лишнего веса — от 30 до 60 лет.

«Не успокаивайте себя тем, что у вас «широкая кость». Это психологическая уловка! «Широкая кость» — это избыточная масса тела, лишний вес, способный существенно подорвать ваше здоровье, — сказал Михаил Охлопков, но при этом посоветовал ко всему подходить разумно. — Вы не должны быть совсем худыми. Небольшой запас жира должен быть в теле».

Также руководитель Минздрава объяснил, что пациенты с ожирением чаще в 2-3 раза страдают гипертонической болезнью, в 3-4 раза — стенокардией и ишемической болезнью сердца, чем лица с нормальным весом.

«Практически любые заболевания, даже такие, как ОРВИ, грипп и воспаление лёгких, у пациентов, страдающих ожирением, протекают длительнее и тяжелее, имеют больший процент развития осложнений. Простой пример из недавнего прошлого: в период пандемии ковида наиболее часто умирали люди с избыточной массой тела!» — напомнил министр, врач-хирург Михаил Охлопков.

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