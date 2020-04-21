Глава Минздрава Карелии: "Ни один из заболевших не заразился COVID-19 от медработника"

Михаил Охлопков, глава Минздрава Карелии опроверг версию о том, что врачи явились разносчиками инфекции по Петрозаводску.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.

- Согласны ли Вы с тем, что очагами распространения коронавируса в Карелии являются медицинские учреждения? Есть версия, что именно врачи явились разносчиками инфекции по Петрозаводску, когда без соответствующей защиты посещали на дому больных с симптомами ОРВИ, а потом шли дальше.

- На сегодняшний день 35 больных с коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Карелии. И ни один из них не заразился COVID-19 от медицинских работников. Кто-то заразился контактным путем от заболевших, кто-то заболел после приезда из Питера и Москвы, еще одна категория – те, кто заразились от граждан, приехавших из неблагополучных по коронавирусу регионов России, кто-то вернулся из-за границы.

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