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Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Новости. Общество
09:41, 01 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Михаил Охлопков провел аналитику по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, отметив гендерную "особенность" третьей волны коронавируса.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения написал, что, анализируя данные по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, можно явно увидеть гендерную «особенность» третьей волны ковида: в отличие от второй волны сейчас заболевает и госпитализируется больше женщин, чем мужчин.

«Из 7997 заболевших ковидом за последний месяц женщин большинство — 62%. Из госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу — 75% также составляют женщины, в Госпиталь для ветеранов войн 67% — женщины. Из всех вызовов на скорую помощь с подозрением на ковид обратились 71% женщин. Отмечу, что сейчас заболевают и поступают в стационары женщины всех возрастов (от 18 лет)», — написал Михаил Охлопков.

Также министр отметил ещё одну особенность в том, что во вторую волну чаще заболевали и госпитализировались с тяжёлой формой ковида люди, склонные к полноте. В третью волну в группу риска попадают все, вне зависимости от веса.

«Так что, особое внимание надо уделить женщинам! Берегите женщин!» — посоветовал Михаил Охлопков.

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Комментарии

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User
2021-07-01 11:24:57
"Потому что на десять девчонок. По статистике девять ребят."
кир
2021-07-01 11:28:46
User, сторожи и не ной, халявщик. Уехал, а себя не нашёл в той жизни. Если рискнет уехать, то у фиников будет также, - сказал знающий кот. Побоится, - сказал внутренний голос.
Off
2021-07-01 11:56:41
кир, брысь под лавку блохастый..
кир
2021-07-01 11:08:20
Они больше языком болтают. По телефону и в магазине, - сказал наблюдательный кот.
Гость
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