Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Михаил Охлопков провел аналитику по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, отметив гендерную "особенность" третьей волны коронавируса.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения написал, что, анализируя данные по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, можно явно увидеть гендерную «особенность» третьей волны ковида: в отличие от второй волны сейчас заболевает и госпитализируется больше женщин, чем мужчин.

«Из 7997 заболевших ковидом за последний месяц женщин большинство — 62%. Из госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу — 75% также составляют женщины, в Госпиталь для ветеранов войн 67% — женщины. Из всех вызовов на скорую помощь с подозрением на ковид обратились 71% женщин. Отмечу, что сейчас заболевают и поступают в стационары женщины всех возрастов (от 18 лет)», — написал Михаил Охлопков.

Также министр отметил ещё одну особенность в том, что во вторую волну чаще заболевали и госпитализировались с тяжёлой формой ковида люди, склонные к полноте. В третью волну в группу риска попадают все, вне зависимости от веса.

«Так что, особое внимание надо уделить женщинам! Берегите женщин!» — посоветовал Михаил Охлопков.